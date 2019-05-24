TORNADO WATCH IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 236
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
625 PM CDT FRI MAY 24 2019

TORNADO WATCH 236 IS IN EFFECT UNTIL 12:00 MIDNIGHT FOR THE
FOLLOWING COUNTIES:

BUREAU CARROLL FULTON
GRUNDY HANCOCK HENDERSON
HENRY JO DAVIESS KNOX
LA SALLE LEE LIVINGSTON
LOGAN MARSHALL MASON
MCDONOUGH MCLEAN MERCER
OGLE PEORIA PUTNAM
ROCK ISLAND SCHUYLER STARK
STEPHENSON TAZEWELL WARREN
WHITESIDE WINNEBAGO WOODFORD
$$

TONIGHT…

There is a risk of severe thunderstorms across the area
through tonight. The main risks are damaging winds and
large hail, with isolated tornadoes also possible.

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